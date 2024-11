Il tentativo di proteggere la madre. Per questo motivo avrebbe sparato la sera dello scorso 24 ottobre Francesco Castorina 22 anni con un fucile da caccia nei confronti del 53enne ex compagno della madre.

La procura di Catania ha disposto, al termine di indagini, coordinate dalla questura ed eseguite dalla sezione reati contro la persona della squadra mobile di Catania, il decreto di fermo nei confronti del 22enne.

Il ferimento è avvenuto nel quartiere di San Giovanni Galermo, in via Balatelle all’altezza del civico 29. La vittima a bordo della sua vettura e rimasta ferita al braccio sinistro, era stato trasportato in ambulanza al “Policlinico”: qui era stato operato d’urgenza.

Gli agenti della scientifica hanno sequestrato l’auto e il telefono cellulare della vittima.

Dagli sviluppi delle indagini si è risaliti, dunque, al figlio di una ex compagna della vittima. Che avrebbe agito “a tutela della madre, per ragioni riconducibili all’andamento della pregressa relazione, contraddistinta da continue liti e da asseriti episodi violenti”.

Castorina è stato interrogato e poi condotto in carcere a Piazza Lanza. Si è proceduto ad inoltrare al competente Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, la richiesta di convalida del provvedimento e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.