Indagano i carabinieri

Colpito a morto in strada nel catanese. Un uomo di 52 anni è morto in ospedale dopo essere stato ferito nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania.

L’uomo, Francesco Ilardi, con precedenti per truffa, era rimasto ferito dai colpi di pistola che qualcuno aveva esploso contro di lui ferendolo alle spalle, mentre si trovava su un marciapiedi, vicino ad un circolo ricreativo di caccia, in via Vittorio Emanuele.

Si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione: otto i colpi sparati, due dei quali hanno raggiunto la vittima alla schiena. Ilardi avrebbe avuto la prontezza di voler raggiungere la sua auto, una Fiat Bravo parcheggiata lì vicino per cercare di ripararsi, ma a quanto pare non è bastato a sfuggire alla morte.

L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Acireale dove è arrivato in fin di vita: i medici hanno provato ad intubarlo ma Ilardi è spirato subito dopo.

Sull’agguato stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Acireale con il coordinamento della Procura di Catania.

A sparare sarebbe stato un sicario a bordo di un’automobile, ma la dinamica resta ancora tutta da ricostruire e per questo i carabinieri della compagnia di Acireale e del comando provinciale di Catania, che indagano sull’agguato, stanno acquisendo le registrazioni di sistemi di videosorveglianza della zona.

Secondo una prima ricostruzione, chi ha sparato aspettava l’uomo, quindi ne conosceva le abitudini e ha sparato diversi colpi di arma da fuoco appena è uscito dal circolo privato per la caccia. Indagini sono in corso per ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni per risalire a un possibile movente.

