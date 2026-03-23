Un grave episodio di sangue ha scosso il centro storico di Catania durante le prime ore di lunedì. Poco prima delle 2:00, un uomo di 35 anni di nazionalità nigeriana è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in via Vittorio Emanuele II, una delle arterie principali della città. La vittima, risultata essere senza fissa dimora, è stata centrata a una gamba dal proiettile nel corso di una dinamica che resta ancora al vaglio delle autorità.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, disponendone il trasferimento immediato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Secondo le prime informazioni sanitarie, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano monitorate dal personale medico del nosocomio cittadino.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Piazza Dante, arrivati sulla scena del crimine per i primi rilievi e per raccogliere testimonianze utili a ricostruire l’accaduto. I militari stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare l’autore dello sparo e chiarire se il ferimento sia avvenuto al culmine di una lite o se si sia trattato di un agguato pianificato.