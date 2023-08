Traffico bloccato

Tre morti e cinque feriti. E’ il bilancio di due diversi incidenti stradali avvenuti fra il pomeriggio e la sera del penultimo sabato di agosto in Sicilia. Un bilancio pesante, una vera e propria strage nel pieno del week end ancora in corso che già da venerdì aveva fatto registrare numerosi incidenti.











Sono tutti agenti di polizia penitenziaria i tre morti dell’incidente avvenuto nel catanese nel quale un altra persona è rimasta ferite. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto lungo la strada statale 385 fra Palagonia e Mineo, nel Catanese. Le vittime erano sulla stessa vettura e si stavano recando nel paese della Piana di Catania per partecipare alla festa del Patrono.

Le identità delle vittime

Le vittime sono Pietro Tantoli, 48 anni, originario di Bitonto in Puglia, inizialmente ferito, è spirato poco dopo essere giunto in ospedale. Sul colpo avevano perso la vita immediatamente Giuseppe Spampinato di 49 anni e Giovanni Barbanti di 38 anni.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Caltagirone. Per i rilievi e le indagini sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Palagonia. In segno di lutto il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, ha sospeso tutte le manifestazioni esterne legate ai festeggiamenti per il patrono.

Quattro feriti lungo la Palermo Sciacca

Scontro frontale tra due auto anche lungo la Palermo-Sciacca all’altezza del carcere Pagliarelli. Sul posto quattro ambulanze ed i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle vetture. Traffico automobilistico bloccato in entrambe le carreggiate fino a tarda ora con uscita obbligatoria ad Altofonte per chi era diretto a Palermo

Incidente sulla A29

Nel pomeriggio di ieri sulla A29 tra gli svincoli di Terrasini e Cinisi, in direzione Palermo, si era verificato un altro incidente. Un’auto si è scontrata con un Suv e quest’ultima è finita a velocità fuori strada, andando a fermare la sua corsa addirittura sopra un guardrail. Immediati i soccorsi, diverse ambulanze del 118 hanno recuperato i tre occupanti dei due mezzi. Tutti sono stati trasportati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Qualche graffio e tanto spavento.

La polizia stradale è intervenuta per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ancora poco chiaro il motivo per cui il Suv è addirittura uscito fuori strada, forse una manovra brusca da parte del conducente per evitare un impatto peggiore. Non è escluso che forse l’alta velocità abbia potuto causare questo tipo di dinamica dell’incidente. Sta di fatto che il Suv è andato a scavalcare il guardrail della sua corsia andandosi poi a incastrare con il pianale proprio sopra alle due barriere spartitraffico che delimitano le carreggiate nelle due direzioni.

Altro scontro nel Palermitano

Poco dopo l’incidente tra Terrasini e Cinisi se ne è registrato un altro, sempre nel Palermitano. Questa volta all’altezza fra Cefalù e Buonfornello dove una vettura si è ribaltata e cappottata fermandosi al di là del guardrail. Ignote al momento le cause dell’incidente. Ci sarebbe un ferito non grave. Il traffico viario del tratto è rallentato.

Incidente sulla Siracusa-Catania, grave un donna incinta

Un incidente stradale si è verificato sull’autostrada Siracusa-Catania, all’altezza di Lentini. Nello scontro sono rimaste coinvolte due macchine, una Fiat Bravo ed una Panda, ma c’è preoccupazione per la sorte di una donna che si trovava a bordo di uno dei due mezzi. E’ incinta ed è stato necessario il trasferimento della ferita in elisoccorso in ospedale di Catania. Le altre persone coinvolte nello scontro non avrebbero avuto delle gravi contusioni, solo un 57enne ha rimediato delle lesioni, in ogni caso lo scontro ha paralizzato il traffico in autostrada e si sono formate delle lunghe code. Sulle cause dell’impatto sono state avviate le indagini della Polizia stradale.

