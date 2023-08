Incidente sulla Siracusa-Catania, grave un donna incinta, in elisoccorso in ospedale

18/08/2023

Un incidente stradale si è verificato sull’autostrada Siracusa-Catania, all’altezza di Lentini. Nello scontro sono rimaste coinvolte due macchine, una Fiat Bravo ed una Panda, ma c’è preoccupazione per la sorte di una donna che si trovava a bordo di uno dei due mezzi.

Donna incinta in ospedale

E’ incinta ed è stato necessario il trasferimento della ferita in elisoccorso in ospedale di Catania. Le altre persone coinvolte nello scontro non avrebbero avuto delle gravi contusioni, solo un 57enne ha rimediato delle lesioni, in ogni caso lo scontro ha paralizzato il traffico in autostrada e si sono formate delle lunghe code. Sulle cause dell’impatto sono state avviate le indagini della Polizia stradale.

Incidente sulla A29

Nel pomeriggio sulla A29 tra gli svincoli di Terrasini e Cinisi, in direzione Palermo, si è verificato un incidente. Un’auto si è scontrata con un Suv e quest’ultima è finita a velocità fuori strada, andando a fermare la sua corsa addirittura sopra un guardrail. Immediati i soccorsi, diverse ambulanze del 118 hanno recuperato i tre occupanti dei due mezzi. Tutti sono stati trasportati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Qualche graffio e tanto spavento.

La polizia stradale è intervenuta per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ancora poco chiaro il motivo per cui il Suv è addirittura uscito fuori strada, forse una manovra brusca da parte del conducente per evitare un impatto peggiore. Non è escluso che forse l’alta velocità abbia potuto causare questo tipo di dinamica dell’incidente. Sta di fatto che il Suv è andato a scavalcare il guardrail della sua corsia andandosi poi a incastrare con il pianale proprio sopra alle due barriere spartitraffico che delimitano le carreggiate nelle due direzioni.

Altro scontro nel Palermitano

Poco dopo l’incidente tra Terrasini e Cinisi se ne è registrato un altro, sempre nel Palermitano. Questa volta all’altezza fra Cefalù e Buonfornello dove una vettura si è ribaltata e cappottata fermandosi al di là del guardrail. Ignote al momento le cause dell’incidente. Il bilancio è ancora provvisorio. Ci sarebbe un ferito non grave. Il traffico viario del tratto è rallentato.