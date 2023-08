Rubano 200 chili di rame in cantiere ferroviario a Centirupe, fermati dalla polizia stradale

01/08/2023

Rubano circa 200 chili di rame ma vengono subito fermati dalla Polizia Stradale È successo nei giorni scorsi, quando è stato scoperto un furto di una notevole quantità di rame in danno di un cantiere ferroviario al Km. 52 della S.S. 192, in territorio di Centuripe nell’Ennese, precisamente in contrada Masseria Abbandonata.

Nel primo pomeriggio la Centrale Operativa Compartimentale diramava nota di ricerche di un furgone di colore bianco con due soggetti a bordo che si erano appena resi responsabili del furto di una notevole quantità di rame, specificando il numero di targa del veicolo e che questo, dopo il furto, era stato visto imboccare l’autostrada A19 in direzione Catania.

Gli agenti della sezione della polizia stradale di Catania intercettavano il furgone appena uscito dall’autostrada, e lo fermavano precisamente in viale Di Gregorio. A bordo due vecchie conoscenze delle forze dell’ordine: all’interno del furgone veniva rinvenuto il rame oggetto di furto nonché diversi arnesi necessari a compiere quel tipo di reato: tronchesi tagliacavi, palanchino, strumenti da taglio per metalli.

I due fermati venivano deferiti all’autorità giudiziaria in quanto responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato e il possesso degli arnesi utilizzati. La refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario.

Furto di cavi di rame nel Palermitano, black out in zona rurale

A metà giugno un nuovo furto di cavi di rame si è verificato nella zona del Partinicese, in provincia di Palermo. I ladri questa volta hanno portato via oltre mezzo chilometri di cavi di media tensione dagli impianti Enel. Si tratta di cavi adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. E’ successo alla periferia di Partinico per l’esattezza, per diverse ore abitazioni e attività della zona in cui è avvenuto il furto sono rimaste al buio. La segnalazione fatta ai carabinieri che hanno avviato le indagini.