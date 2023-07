A perdere la vita un 46enne

La provincia Trapanese piange l’ennesima vittima della strada, conseguenza di un terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla A29. Una città che si è svegliata attonita e incredula anche perché la vittima era molto conosciuta. Si tratta di Cosimo Accardi, 46 anni, alcamese, commerciante. Gestiva con la famiglia una rivendita e officina di biciclette.

All’altezza di Gallitello

Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo di Gallitello. L’auto, per cause in via di accertamento, è uscita fuori strada e si è andata a schiantare contro il guardrail. Sul posto la polizia stradale di Alcamo che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Inutili i soccorsi: l’uomo ha perso la vita sul colpo.

Nessuna autopsia

Stando alle prime ricostruzioni della polizia stradale della sottosezione di Alcamo, Accardi avrebbe preso in pieno il guardrail spartitraffico. La barriera metallica avrebbe sfondato l’abitacolo e colpito l’uomo al torace, non dandogli scampo. La Procura, informata dei fatti, non ha disposto l’autopsia. Il corpo restituito ai familiari.

Altro incidente mortale nel Trapanese

Una domenica tragica che purtroppo non ci è chiusa solo con questo incidente mortale. Un altro sinistro si era verificato poche ore prima, a perdere la vita Giuseppe Angileri, 18 anni di Marsala. Il ragazzo, per cause in via di accertamento, è uscito fuori strada e con l’auto si è schiantato contro un muretto. Inutili i soccorsi, l’ambulanza quando è giunta sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Con lui sul sedile passeggero una ragazza di 17 anni rimasta ferita e trasportata in ospedale.

La ricostruzione

L’incidente si è verificato in via Favara, nel centro urbano Marsalese. Intorno alle 16 Giuseppe Angileri stava attraversando l’arteria quando all’improvviso ha perso il controllo della Volkswagen Polo che stava guidando. E’ finito dritto contro un muretto, il giovane muore sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

