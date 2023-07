La vittima aveva 18 anni

Muore un giovane nel Trapanese, comunità a lutto per Giuseppe Angileri, 18 anni di Marsala. Il ragazzo, per cause in via di accertamento, è uscito fuori strada e con l’auto si è schiantato contro un muretto. Inutili i soccorsi, l’ambulanza quando è giunta sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Con lui sul sedile passeggero una ragazza di 17 anni rimasta ferita e trasportata in ospedale.

La ricostruzione

L’incidente si è verificato in via Favara, nel centro urbano Marsalese. Intorno alle 16 Giuseppe Angileri stava attraversando l’arteria quando all’improvviso ha perso il controllo della Volkswagen Polo che stava guidando. E’ finito dritto contro un muretto, il giovane muore sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Il ricordo della scuola

La giovane vittima si era da poco diplomata all’istituto tecnico tecnologico. Sulla pagina facebook della scuola un ricordo toccante: “Come quelle rare farfalle che vivono solo un giorno – si legge nel post -, ci hai lasciato proprio quando stavi per spiegare le tue ali e spiccare il tuo volo più bello. I compagni, i docenti, il dirigente scolastico e l’intera comunità dell’istituto superiore ‘Giovanni XXIII-Cosentino’ partecipano al dolore della famiglia Angileri per la prematura scomparsa del figlio Giuseppe, allievo dell’Istituto Tecnico Tecnologico appena diplomato. Tutti conserveranno sempre il caro ricordo di un ragazzo meraviglioso, dall’intelligenza vivace e dalla grande sensibilità. Ciao Giuseppe, guida e proteggi la tua famiglia e tutti noi!”.

Altra vittima nel Trapanese

Purtroppo il 18enne non è l’unica vittima della strada nel Trapanese di questo fine settimana. Un altro terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla A29. A perdere la vita Cosimo Accardi, 46 anni, alcamese, commerciante. Gestiva con la famiglia una rivendita e officina di biciclette. Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo di Gallitello. L’auto che stava guidando, per cause in via di accertamento, è uscita fuori strada e si è andata a schiantare contro il guardrail. Sul posto la polizia stradale di Alcamo che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Inutili i soccorsi: l’uomo ha perso la vita sul colpo.

Nessuna autopsia

Stando alle prime ricostruzioni della polizia stradale della sottosezione di Alcamo, Accardi avrebbe preso in pieno il guardrail spartitraffico. La barriera metallica avrebbe sfondato l’abitacolo e colpito l’uomo al torace, non dandogli scampo. La Procura, informata dei fatti, non ha disposto l’autopsia. Il corpo restituito ai familiari.

