L'automobilista portato in ospedale

Ieri sera, poco dopo le 21, si è verificato un incidente stradale in Via Sandro Pertini all’altezza del civico 4 a Viagrande. Una Peugeot 106 ha urtato violentemente un muro con rete di recinzione, sfondandolo e rimanendo in equilibrio precario sull’orlo di un terrapieno alto circa 3 metri. È intervenuta la squadra del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

L’incidente

I sanitari del servizio 118 sono potuti intervenire soltanto dopo che la squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza il veicolo e lo ha rimesso in carreggiata. Il conducente infortunato veniva così soccorso e trasportato presso il presidio Ospedaliero Cannizzaro di Catania.

La tragedia di Marsala

Tragico incidente a Marsala. E’ morto Mohamed Hafsi, il 21enne che era rimasto coinvolto ieri in un terribile schianto con il suo scooter.

Secondo quanto ricostruito, erano circa le venti e trenta quando una donna, alla guida di una Lancia Y, all’altezza del supermercato Decò, ha girato a sinistra, per immettersi nella stradina di Contrada Dammusello. Non si è accorta che proveniva uno scooter, al quale ha tagliato la strada, da lì il tremendo urto. E’ la terza vittima a Marsala sulle strade in un mese.

La dinamica

Lo scooter, per la violenza dello scontro, è andato a fuoco. L’incendio ha coinvolto anche l’auto della donna e una Fiat 500, che sopraggiungeva. Per il giovane non c’è stato niente da fare nonostante il ricovero al “Borsellino”.

Chi era la vittima

Mohamed Hafsi era cresciuto a Marsala ed era abbastanza conosciuto soprattutto perché frequentava con gli amici e i

familiari la zona di piazza Matteotti (Porta Mazara). Ad esprimere il loro dolore anche i volontari della locale associazione “Marhaba onlus” che a Marsala fornisce aiuti alle famiglie degli immigrati. “Ci uniamo – dicono – al grandissimo

ed inimmaginabile dolore della famiglia Hafsi e mandiamo loro un forte abbraccio. Ti abbiamo visto crescere e questa notizia ci ha addolorati immensamente”. Cordoglio è espresso anche dall’associazione Arcobaleno: “Un altro giovanissimo angelo è volato in cielo”.

Ciclisti travolti ad Acate

Ancora un grave incidente nel Ragusano, con un gruppo di ciclisti travolto da un’auto intorno alle 7 di questa mattina ad Acate lungo la strada provinciale che conduce a Marina di Acate, fra contrada Feudo arancio e la rotatoria Macconi.

