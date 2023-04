Tragico incidente a Marsala. E’ morto Mohamed Hafsi, il 21enne che era rimasto coinvolto ieri in un terribile schianto con il suo scooter.

Secondo quanto ricostruito, erano circa le venti e trenta quando una donna, alla guida di una Lancia Y, all’altezza del supermercato Decò, ha girato a sinistra, per immettersi nella stradina di Contrada Dammusello. Non si è accorta che proveniva uno scooter, al quale ha tagliato la strada, da lì il tremendo urto. E’ la terza vittima a Marsala sulle strade in un mese.

La dinamica

Lo scooter, per la violenza dello scontro, è andato a fuoco. L’incendio ha coinvolto anche l’auto della donna e una Fiat 500, che sopraggiungeva. Per il giovane non c’è stato niente da fare nonostante il ricovero al “Borsellino”.

Ciclisti travolti ad Acate

Ancora un grave incidente nel Ragusano, con un gruppo di ciclisti travolto da un’auto intorno alle 7 di questa mattina ad Acate lungo la strada provinciale che conduce a Marina di Acate, fra contrada Feudo arancio e la rotatoria Macconi.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, una Renault station wagon, guidata da uno straniero, ha investito un gruppo di ciclisti che si stavano dirigendo verso le serre dove sono impiegati. Tre di loro sono rimasti feriti, due lievemente, uno invece è in prognosi riservata all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove è stato trasportato in codice rosso.

Si indaga sulle cause dell’incidente, ma da una prima analisi, l’automobilista sarebbe stato abbagliato dal sole così da non vedere il gruppo di ciclisti, ma questa ovviamente è solo un’ipotesi e le indagini vanno avanti.

L’incidente sulla A18

Incidente tra un furgone con a bordo tre persone ed un’auto col solo conducente si è verificato nel pomeriggio attorno alle 15.40 sull’autostrada A18 tra Acireale e Giarre, sulla carreggiata in direzione di Messina per un incidente stradale che ha coinvolto due automezzi.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale. Per una delle persone a bordo del furgone si è reso necessario l’intervento dei sanitari del servizio 118 ed il trasporto in ambulanza presso un presidio ospedaliero.

Sul posto presente la polizia stradale per gli accertamenti di competenza.

