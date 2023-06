Celati sotto una soglia di marmo 200 grammi di cocaina e 30 di crack

Ha nascosto i soldi in una cassaforte realizzata dietro una finta presa elettrica. Un pusher di Marsala è stato arrestato dalla squadra mobile di Trapani. Un giovane di 30 anni ha nascosto sotto una soglia di marmo diverse dosi di droga: 200 grammi di cocaina e 30 di crack. In casa sono stati trovati 7.600 euro. Di questi seimila nascosti nella finta cassaforte. L’arresto è stato convalidato dal gip di Marsala che ha disposto il carcere.

Traffico di droga nella piazza dello spaccio, pusher arrestato

Ad inizio giugno, gli agenti di polizia di Siracusa hanno arrestato un uomo di 33 anni, siracusano, trovato in possesso di 360 dosi di cocaina, hashish, marijuana e crack pronte per essere cedute. Il blitz è avvenuto in viale dei Comuni, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa.

Negli ultimi anni, viale dei Comuni è diventata una della principali aree per il traffico di sostanze stupefacenti. In una recente inchiesta della Procura di Siracusa e dei carabinieri del comando provinciale, è emerso che un ruolo di primo piano l’avrebbe un gruppo, destinatario di una misura cautelare per droga ed estorsione.

Mettendo sotto intercettazione gli indagati, colui che avrebbe fatto esplodere gli ordigni contro il bar Elite di viale Santa Panagia ed una paninoteca di via Filisto nel settembre del 2021,, gli inquirenti avrebbero scoperto un summit tra la presunta banda di viale dei Comuni e gli esponenti del clan Borgata, quest’ultimo una costola della cosca Bottaro-Attanasio, finito al centro di numerose inchieste della Procura distrettuale antimafia di Catania.

Nel Palermitano l’ennesima piantagione di droga indoor, un arresto

Scovata a fine aprile nel Palermitano l’ennesima piantagione di droga indoor, realizzata all’interno di immobili. I militari della stazione di Altavilla Milicia hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato in casa dell’uomo una piantagione di droga indoor con 20 piante di canapa indica, di altezza compresa tra 150 e 180 centimetri, in piena infiorescenza.

Con i tecnici dell’Enel è stato accertato l’allaccio abusivo della corrente elettrica dell’immobile alla rete pubblica, allo scopo di alimentare l’impianto d’illuminazione e aerazione necessario all’illecita coltivazione. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.