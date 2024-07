Operazione dell’agenzia delle dogane e della guardia di finanza

Smerciavano tabacco e sigarette di contrabbando, senza dunque i necessari marchi dei monopoli. Per questo motivo tre persone sono state arrestate ed una denunciata (tutte di nazionalità bielorussa) ed un ampio quantitativo di tabacco irregolare è stato sequestrato al termine di un’operazione congiunta tra il personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli ed i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania.

Insieme hanno pianificato un’attività congiunte per realizzare un accurato screening i viaggiatori in arrivo nello scalo etneo con voli in transito o provenienti dalla Grecia.

Sovente, infatti, i contrabbandieri provenienti da rotte Balcaniche, al fine di eludere i controlli alla frontiera, cercano di diversificare l’utilizzo dei vari aeroporti utili per entrare in Europa, puntando a scali di Paesi ove ritengono che i controlli doganali siano meno incisivi.

I controlli in Aeroporto, tre arresti ed una denuncia

Le attività di analisi e controllo hanno consentito di selezionare, presso lo scalo etneo, nel periodo tra aprile e luglio, quattro passeggeri, tutti di nazionalità Bielorussa di cui uno proveniente da Salonicco (Grecia) con transito su Stoccarda (Germania), un altro proveniente da Salonicco (Grecia) con transito su Atene (Grecia) e due provenienti dalla capitale ellenica. Attraverso le mirate analisi di rischio congiunte, applicative del protocollo d’intesa recentemente stipulato tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato così possibile identificare e controllare i bagagli dagli stessi trasportati al seguito, che risultavano contenere Tabacchi Lavorati Esteri di contrabbando, sprovvisti di contrassegno di Stato.

Sequestrate le sigarette

Le sigarette rinvenute sono state sequestrate, tre degli autori del reato di contrabbando tratti in arresto e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria etnea e il quarto denunciato a piede libero per il medesimo reato, che prevede la reclusione da due a cinque anni.

La mirata attività ha permesso in sintesi di effettuare sequestri di T.L.E. per complessivi 215.500 grammi (215,5 Kg.), mentre i 4 soggetti responsabili dei fatti delittuosi e deferiti all’autorità giudiziaria saranno anche sanzionati con la multa di 5,16 euro per ogni grammo convenzionale di tabacco trasportato.

Tali risultanze mettono in evidenza il costante impegno istituzionale profuso sinergicamente da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e Monopoli nella lotta al contrabbando, volto ad assicurare il rispetto delle norme poste a garanzia della riscossione dei tributi doganali nonché alla prevenzione e repressione dei reati afferenti il contrabbando di merci soggette a diritti di confine.