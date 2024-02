Visibile in tutta la Sicilia oggi (sabato 24 febbraio) dalle 16.15

La sfida del campionato di serie C tra Taranto e Catania verrà trasmessa in diretta su Sestarete Tv, sul canale 81 del digitale terrestre visibile in tutta la Sicilia. Si tratta di una nuova esclusiva, realizzata in collaborazione con DomusBet.Tv e con la redazione di Catanista, che permetterà ai tifosi rossazzurri e a tutti gli sportivi isolani di seguire l’anticipo della ventottesima giornata del girone C della terza serie, in programma oggi, sabato 24 febbraio alle 16.15, allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio siciliani, visibile in chiaro e in modo assolutamente gratuito grazie all’impegno del Gruppo Rmb, che per la stagione 2023-2024 ha acquisito dalla Lega Pro i diritti per la trasmissione di tutte le differite e di quattro partite in diretta, disputate in trasferta dalla formazione etnea.

Telecronaca di Attilio Scuderi e prepartita in studio con Stefano Auteri e Andrea Lodato.

La sfida tra Catania e Taranto

Il Catania si ritrova di fronte i pugliesi che stazionano al quinto posto a 9 lunghezze dalla vetta. Il Taranto, inoltre, ha fatto molto bene in casa totalizzando 30 punti sui 46 raccolti con un bilancio di nove vittorie, tre pareggi e due ko. Ad oggi è la formazione che ha fatto meglio tra le mura amiche. Di contro i rossazzurri lontano dal Massimino hanno vinto quattro volte, pareggiato tre e perso sette.

La formazione siciliana cerca continuità e dopo il successo sulla corazzata Juve Stabia di domenica scorsa vuole ritagliarsi un ruolo da mina vagante e chissà, agguantare qualche punto per rientrare in zona play off. Il decimo posto non è lontanissimo e dista 5 lunghezze ma le giornate cominciano ad essere di meno: 11. Dieci dopo la sfida di Taranto.

Ventitré rossazzurri convocati, torna Sturaro

Dopo la rifinitura svolta al Massimino, l’allenatore ha convocato 23 calciatori per la sfida al Taranto, in programma domani alle 16.15 allo stadio Erasmo Iacovone. Tra gli indisponibili, Samuel Di Carmine: l’attaccante svolge precauzionalmente, in questi giorni, sessioni di lavoro differenziato finalizzate al graduale recupero della piena efficienza atletica. I rossazzurri, a Bari già nel pomeriggio, hanno raggiunto in serata la sede del ritiro pre-gara.

Domenica in tarda mattinata, al Cibalino, avrà inizio la preparazione al match Catania-Rimini, in calendario mercoledì 28 febbraio alle 20.30 e valido come ritorno della semifinale di Coppa Italia di serie C. Questi dunque i convocati per Taranto: Curado, Haveri, Ndoj, Tello, Sturaro, Costantino, Bouah, Kontek, Quaini, Peralta, Furlan, Welbeck, Castellini, Celli, Cicerelli, Chiarella, Chiricò, Zammarini, Donato, Monaco, Marsura, Cianci, Albertoni.