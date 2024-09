Un pomeriggio di paura quello vissuto ieri ad Aci Sant’Antonio, dove una violenta tempesta di vento si è abbattuta sulla città causando ingenti danni e ferendo lievemente tre persone. Le forti raffiche hanno colpito soprattutto il centro cittadino, abbattendo alberi, distruggendo le imponenti luminarie allestite per le festività e danneggiando diverse auto in sosta.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con diverse squadre provenienti anche dal Distaccamento di Acireale. I pompieri sono stati impegnati in oltre 30 interventi per la messa in sicurezza di edifici e strade, rimuovendo alberi abbattuti, pali della luce pericolanti e pannelli fotovoltaici divelti dai tetti. In particolare, un’autoscala è stata utilizzata per la rimozione di alcuni pannelli pericolanti da un edificio in via Verdi.

Crollo di un pino secolare e chiusura delle strade del centro

Tra i danni più significativi, si segnala il crollo di un pino secolare in via Oasi, che ha parzialmente travolto un’abitazione e una strada limitrofa. La caduta di un altro albero di grandi dimensioni nei pressi della circonvallazione ha causato rallentamenti al traffico. Le autorità hanno provveduto alla chiusura delle strade del centro e alla sospensione delle manifestazioni previste per la serata.

Attivato il Centro operativo comunale

Per gestire l’emergenza è stato attivato il Centro operativo comunale. Fortunatamente, le tre persone rimaste ferite durante la tempesta hanno riportato solo lievi contusioni e sono state medicate all’ospedale di Acireale. La conta dei danni è ancora provvisoria, ma si preannuncia ingente.

Meteo

Dopo il passaggio perturbato, l’anticiclone tornerà a rinforzare e il tempo volgerà verso un miglioramento già nel corso di oggi. Saranno da preventivare tuttavia alcuni residui addensamenti al mattino. Sul resto d’Italia condizioni stabili e in prevalenza soleggiate per tutta la giornata. Le temperature aumenteranno al Nord, in Sardegna e sull’alto Tirreno, mentre non subiranno variazioni di rilievo altrove. Con questi presupposti possiamo aspettarci condizioni di stabilità prevalente anche nella giornata di sabato, pur con qualche eccezione su parte delle estreme regioni meridionali, alle prese con un veloce corpo nuvoloso in risalita dal Nord Africa. Le temperature aumenteranno in Sicilia il clima si manterrà gradevole e senza eccessi di calore. Domenica però l’anticiclone subirà già un indebolimento.