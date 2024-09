Ecco le previsioni per venerdì 6 settembre. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

C’è l’anticiclone

Rasserena in serata; su litorale meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4300 metri. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Dopo il passaggio perturbato, l’anticiclone tornerà a rinforzare e il tempo volgerà verso un miglioramento già nel corso di oggi. Saranno da preventivare tuttavia alcuni residui addensamenti al mattino. Sul resto d’Italia condizioni stabili e in prevalenza soleggiate per tutta la giornata. Le temperature aumenteranno al Nord, in Sardegna e sull’alto Tirreno, mentre non subiranno variazioni di rilievo altrove. Con questi presupposti possiamo aspettarci condizioni di stabilità prevalente anche nella giornata di sabato, pur con qualche eccezione su parte delle estreme regioni meridionali, alle prese con un veloce corpo nuvoloso in risalita dal Nord Africa. Le temperature aumenteranno in Sicilia il clima si manterrà gradevole e senza eccessi di calore. Domenica però l’anticiclone subirà già un indebolimento.

Il meteo per sabato

Al Nord tempo stabile e cielo generalmente poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento dal pomeriggio sul Piemonte in intensificazione in serata e in estensione a Valle d’Aosta e medio-alta Lombardia. A fine giornata prime deboli piogge sulle Alpi occidentali.

Al Centro in gran parte soleggiato, salvo al pomeriggio qualche nube in formazione sull’Appennino.

Al Sud inizialmente soleggiato o poco nuvoloso salvo qualche nube sul Salento. Nel pomeriggio nubi in aumento su Sicilia centro-meridionale e bassa Calabria con qualche pioggia in esaurimento in serata. In Sardegna in prevalenza soleggiato, con qualche nube in più al mattino. Temperature in aumento al Centro-Nord e Sardegna.