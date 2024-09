Le previsioni

Una nuova perturbazione di origine atlantica si sta avvicinando all’Italia, portando con sé un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalle prossime ore. Secondo quanto riferito dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, la circolazione depressionaria in formazione tra Francia e Penisola Iberica causerà già oggi i primi rovesci e temporali sul versante nord-occidentale del Paese, con un progressivo peggioramento che coinvolgerà il Centro-Nord nella giornata di giovedì.

Temporali e grandinate sul Nord-Ovest

Le regioni di Nord-Ovest, tra cui Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, saranno le prime ad essere colpite dalla perturbazione. Da stasera, temporali di forte intensità, accompagnati da grandinate, colpi di vento e attività elettrica, interesseranno queste aree, con accumuli importanti di pioggia. Il Mediterraneo ancora caldo, infatti, alimenterà l’instabilità atmosferica, aumentando il rischio di fenomeni violenti. La Protezione Civile ha già diramato un’allerta meteo per la giornata di domani.

Centro Italia sotto osservazione: rischio idrogeologico

La perturbazione si sposterà poi verso il Centro Italia, coinvolgendo regioni come Toscana, Umbria e Lazio, dove sono attesi rovesci di moderata o forte intensità. Anche la Campania vedrà i primi effetti del maltempo entro domani. L’allerta più grave è stata lanciata per il Veneto, con una allerta rossa per rischio idrogeologico, mentre in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana è stata diramata un’allerta arancione. Le autorità raccomandano la massima prudenza nelle zone montuose e lungo i corsi d’acqua, dove il rischio di frane e allagamenti è particolarmente elevato.

Temperature in calo, addio alle notti tropicali

Oltre al maltempo, l’arrivo di correnti fresche porterà un significativo calo delle temperature, soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico centro-settentrionale. Le massime scenderanno al di sotto dei 30°C, con punte di 20-23°C nel Nord-Ovest. Al Sud, dove nei prossimi giorni si prevedono ancora massime intorno ai 32-35°C, il calo termico si farà sentire all’inizio della prossima settimana, con una diminuzione compresa tra i 6-8°C. Anche le fastidiose notti tropicali, caratterizzate da temperature minime superiori ai 20°C, sembrano destinate a concludersi grazie all’afflusso di aria più fresca.

Weekend di tregua, ma da domenica nuovo peggioramento

Dopo la fase intensa di maltempo prevista tra giovedì e venerdì, il fine settimana vedrà un temporaneo miglioramento, con spazi di sole soprattutto nella giornata di sabato. Tuttavia, già da domenica una nuova saccatura atlantica potrebbe riportare rovesci e temporali, con interessamento del Nord e di parte del Centro. L’inizio della prossima settimana sarà segnato da condizioni di marcata variabilità anche al Sud, dove si attende un ulteriore abbassamento delle temperature.