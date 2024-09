Ecco le previsioni per sabato 7 settembre. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4500 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Il meteo nel week end: da lunedì la svolta

Tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato nel weekend con annuvolamenti alternati a schiarite, salvo locali temporali tra Etnese, Catanese interno e Ennese. Cambia lo scenario da lunedì a causa di una nuova circolazione sul Tirreno che apporterà un peggioramento del tempo con temporali e rovesci diffusi, localmente forti sul versante tirrenico.

Il meteo nel resto d’Italia

Nord – Torna il bel bel tempo salvo innocuo annuvolamento in prossimità dei settori alpini e appenninici, in ispessimento serale. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 31.

Centro – Prevalenza di bel tempo su tutte le regioni, pur con nubi sparse al mattino sulle adriatiche e dalla sera in Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 32.

Sud – Tempo stabile e in perlopiù soleggiato, salvo isolati fenomeni in formazione diurna sulle interne sicule. Temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 31 e 36.

Domenica 8 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 4600 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Like this: Like Loading...