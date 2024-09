Ecco le previsioni per mercoledì 4 settembre. Ieri è arrivato il maltempo in Sicilia col primo saluto all’estate, oggi il tempo dovrebbe tornare sereno. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Rasserena in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Settimana dal tempo variabile

Tempo variabile nei prossimi giorni con annuvolamenti di passaggio a tratti compatti e locali rovesci o temporali sui settori interni di Campania, Calabria e Sicilia. Possibile peggioramento del tempo nel corso di martedì con rovesci e temporali sparsi specie tra Sicilia tirrenica e Calabria; ma tutto da confermare nei prossimi giorni. Temperature massime fino a 34-36°C in pianura. Per tutti gli aggiornamenti consultate il sito e l’App di 3BMeteo.

Temperature

Massime stazionarie nell’isola. Valori compresi tra i 29 ed i 34 gradi. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 34 a Catania, 29 ad Enna, 32 a Messina, 30 a Palermo, 32 a Ragusa, 34 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord – Variabile al mattino con piovaschi su centro-ovest Alpi; al pomeriggio-sera rovesci e temporali sulle Alpi, in sconfinamento all’alta Val Padana. Temperature in calo, massime tra 27 e 31.

Centro – Poche nubi su coste ed entroterra costiero, variabile dal pomeriggio sulle zone interne con qualche rovescio o temporale. Temperature in calo, massime tra 28 e 32.

Sud – Soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle zone interne, in sconfinamento alla costa ionica. Temperature stabili, massime tra 30 e 34.

Giovedi 5 settembre

L’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Schiarisce in serata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4500 metri. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.