Il caso

Tenta di uccidere ex moglie e nuovo compagno travolgendoli con auto

Non essendoci riuscito scende da vetture e li aggredisci con sostegno familiari

Arrestato dalla Polizia di Catania

La ricostruzione dei fatti

Ha tentato di travolgere con la propria auto la moglie, dalla quale si è separato da alcuni mesi, e il nuovo compagno della donna. Non riuscendo nell’intento è sceso dalla vettura e li ha aggrediti, sostenuto da alcuni familiari.

E’ l’accusa contestata dalla polizia di Catania a un 34enne che è stato arrestato da agenti delle Volanti della Questura per tentativo di omicidio.

Le due vittime dell’aggressione sono state medicate in ospedale e giudicate guaribili in 30 giorni ciascuna per politraumi. L’arrestato è stato portato in carcere su disposizione del Pm di turno in attesa del giudizio di convalida del provvedimento.

Il precedente sempre a Catania la scorsa estate

Poteva finire in tragedia, l’ennesima lite in famiglia nel quartiere San Cristoforo a Catania.Protagonista della vicenda un catanese di 46 anni che, per le sue violenze nei confronti di quella che ormai è la sua ex moglie, era stato sottoposto al provvedimento dell’ammonimento, emesso recentemente dal Questore di Catania, col quale è stato diffidato dall’avvicinarsi all’ex coniuge. L’uomo era accusato di violenza domestica commessi nei confronti della coniuge. Ma, evidentemente, ciò non è bastato all’uomo il quale, nella serata di ieri, si è presentato nell’abitazione della donna, armato di una spranga di ferro, ben deciso – almeno stando alle sue minacce nel corso della violenta lite scoppiata tra i due – ad ucciderla.

A porre fine al dramma, il tempestivo intervento degli uomini delle Volanti, allertati da una telefonata giunta in Sala operativa tramite il 112 NUE, che si sono precipitati sul posto, bloccando l’uomo e conducendolo in Questura, in stato di arresto.