La sua auto è stata sequestrata

Gli agenti della Polizia Stradale di Catania hanno arrestato R.N. di 24 anni. È accusato di furto aggravato e tentata truffa.

Il 24enne è stato sorpreso a bordo della sua auto dopo che si era appostato sul raccordo autostradale che da San Gregorio conduce a Catania, in attesa di potenziali vittime di passaggio alle quali estorcere denaro con la ormai famosa “truffa dello specchietto”. Ha affiancato l’auto di una signora in transito e, simulando un piccolo urto, l’ha indotta a fermarsi nella vicina piazzola di sosta.

Il giovane ha chiesto 300 euro per il presunto danno subito ma la truffa è stata interrotta da una pattuglia della Polizia Stradale di Catania. Il giovane, hanno scoperto poi i poliziotti, aveva anche sottratto il telefono cellulare alla donna. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e per la tentata truffa, mentre la sua auto è stata sequestrata.