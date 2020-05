L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Maletto (Ct) hanno arrestato un 37enne di origine romena per maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio.

I militari sono stati avvisati dalla stessa vittima, una 47ennedi origini romene. La donna, terrorizzata, ha chiesto a aiuto per essere difesa dal convivente. Dopo essersi rifugiata nel balcone con la nipote, è corsa incontro ai carabinieri che hanno avviato le ricerche dell’uomo, il quale intanto era fuggito. Poco dopo è stato però ritrovato per le vie del paese.

La donna, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Bronte , ha poi raccontato di aggressioni fisiche e insulti quotidiani da parte del convivente. Spesso l’uomo la minacciava con i coltelli da cucina e quella sera, in preda ai fumi dell’alcol, aveva tentato di strangolarla inibendole anche la respirazione, e di sfregiarla in faccia. La poveretta in quei momenti, assistita dalla nipote che era accorsa udendo le grida, è riuscita a scappare. L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari.