rinchiusi nel carcere di piazza lanza

La Polizia di Stato ha arrestato i cittadini stranieri Besiki Gachechiladze, 31 anni e Bakari Gogolidze, 30 anni, per possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi e sostituzione di persona.

Ieri, intorno alle ore 21 circa, grazie ad un’attenta attività di verifica documentale eseguita dal personale appartenente all’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea dell’aeroporto di Catania, nei confronti di due passeggeri di un volo diretto a Londra, consentiva di procedere all’arresto dei due uomini che avevano esibito al personale addetto al controllo due carte di identità slovacche contraffatte.

I due arrestati erano, in realtà, cittadini georgiani, i quali, con il chiaro intento di recarsi in Gran Bretagna, cercavano di aggirare i controlli di Polizia, esibendo due carte di identità slovacche, risultate contraffatte dopo le attente ed approfondite analisi eseguite dagli esperti operatori in falso documentale della Polaria.

Pertanto, ai sensi dell’art. 497bis del Codice Penale, i due georgiani venivano arrestati.

A conclusione degli atti di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica in turno, entrambi gli arrestati venivano trasferiti presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania.