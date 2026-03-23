I Carabinieri della Stazione di Acireale hanno tratto in arresto un uomo di 39 anni, residente ad Aci Catena, con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio si è verificato nella tarda serata nel centro cittadino, scaturito da una violenta lite in strada culminata in un accoltellamento.

L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno prestato i primi soccorsi a un 38enne trovato riverso a terra in stato di shock. La vittima è stata trasportata d’urgenza dai sanitari del 118 presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico delicato per le lesioni riportate a diversi organi vitali.

Dalla ricostruzione dei fatti, effettuata anche grazie alla testimonianza di una donna di 35 anni presente al momento dell’aggressione, è emerso che l’azione violenta sarebbe maturata per motivi di gelosia. L’aggressore, ex compagno della donna, avrebbe colpito il 38enne con cinque fendenti poiché non accettava la nuova relazione della ex convivente.

Le ricerche dell’indagato, allontanatosi subito dopo l’aggressione, si sono concluse nel giro di circa mezz’ora grazie al controllo del territorio coordinato da diverse pattuglie. L’uomo è stato rintracciato con una ferita a un dito della mano, probabilmente procuratasi durante la colluttazione, e ha ricevuto assistenza medica prima di essere condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Acireale.

L’arrestato resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli accertamenti previsti dal procedimento.