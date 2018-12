Il Ministro a Catania

“Non potevo lasciare la splendida Catania, dopo la riunione sul terremoto in Prefettura e un’ora di passeggiata in centro in mezzo alla gente, senza provare un arancino al ragù! Che dite, il PD mi attaccherà??”. A scriverlo è il ministro dell’Interno Matteo Salvini prima di lasciare Catania dopo la riunione in Prefettura sull’emergenza terremoto. Salvini posta la sua foto mentre si trova a degustare la specialità siciliana. Una foto che segue quella di una colazione con pane e Nutella postata dallo stesso Ministro qualche giorno fa e che non ha mancato di sollevare commenti e polemiche.