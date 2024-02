Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Polizia di Frontiera di Catania, con il supporto delle Guardie Giurate impiegate nei controlli di sicurezza espletati nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli, hanno individuato un tirapugni occultato all’interno del bagaglio di un passeggero.

Il controllo

La valigia era stata consegnata ai banchi del check-in da un uomo di 27 anni in partenza per Ancona, il quale, verosimilmente, non aveva tenuto conto che anche i bagagli destinati ad essere trasportati all’interno della stiva dell’aereo vengono sottoposti a controlli radiogeni per motivi di sicurezza dei trasporti.

Proprio durante questi controlli è emerso che all’interno della valigia era stato messo un “tirapugni”, strumento il cui porto è vietato in modo assoluto dalla legge.

Attraverso il controllo del contrassegno apposto sul bagaglio è stato poi individuato il proprietario. Accompagnato presso gli uffici della Polizia di Stato è stato denunciato in quanto gravemente indiziato del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il tirapugni, invece, è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione della competente Autorità giudiziaria.

La denuncia ad Agrigento

I carabinieri denunciano un minore trovato in possesso di un tirapugni e lo segnalano alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale unitamente ad una donna tunisina.

I carabinieri di Favara hanno deferito in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Palermo uno studente 15enne del luogo per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato alla prefettura di Agrigento per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’intervento dei militari dell’Arma, coadiuvati dai colleghi della compagnia d’intervento operativo (C.I.O.) di Palermo, è avvenuto in piazza Don Giustino, dove hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare il giovane, trovandolo in possesso di un tirapugni in acciaio di genere vietato e di due involucri contenenti complessivamente 11 grammi di hashish.

Like this: Like Loading...