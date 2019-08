La nota del deputato di Forza Italia Nino Minardo

Nonostante l’annuncio del ministro alla Infrastrutture Toninelli “C’è poco da essere soddisfatti” per Forza Italia sulla realizzazione della Ragusa-Catania. “Ci siamo già fatti prendere in giro abbastanza in questi decenni e perseverare sarebbe da sciocchi”, dice il deputato di Forza Italia Nino Minardo.

Il politico chiede fatti concreti al Governo e non solo parole o annunci. “Fino a quando non vedremo un cronoprogramma vero e soprattutto fino a quando non saranno stanziati i soldi sarà difficile credere che la realizzazione della Ragusa-Catania sia veramente sbloccata”.

Minardo reputa le notizie che giungono dal Cipe “non molto chiare”. “Ho l’impressione – continua – che siano l’ennesimo “pannicello caldo” per prendere altro tempo sulla pelle dei cittadini. Non voglio fare un processo alle intenzioni ma sono del parere che dovremmo smetterla di credere alle favole per poi restare con un pugno di mosche in mano”.