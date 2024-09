La Guardia di Finanza di Catania ha smantellato una complessa rete di traffico internazionale di droga, portando all’arresto di nove persone e al sequestro di ingenti quantità di stupefacenti. L’operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, ha visto il coinvolgimento del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, unità AT-PI e cinofile. Le indagini, condotte dal Gruppo Operativo Antidroga del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, analisi di dati bancari e attività di sorveglianza.

Due organizzazioni criminali connesse

L’inchiesta ha rivelato l’esistenza di due distinte organizzazioni criminali, collegate tra loro, operanti nel traffico di droga. La prima, con base nell’hinterland catanese e nella provincia di Siracusa, ma con ramificazioni internazionali, si occupava dell’importazione di cocaina, hashish e marijuana dalla Spagna e della loro esportazione verso Malta. La seconda organizzazione gestiva lo spaccio al dettaglio nelle piazze di spaccio delle province di Catania e Siracusa.

Collegamenti con la criminalità organizzata

Le indagini hanno evidenziato collegamenti tra il primo sodalizio criminale e un individuo condannato per appartenenza al clan “Cappello-Bonaccorsi”, che avrebbe investito in alcuni carichi di marijuana. Un elemento chiave dell’intera operazione è stato individuato in un soggetto che fungeva da collegamento tra le due organizzazioni. Da un lato, eseguiva gli ordini di uno dei promotori della prima associazione, occupandosi della logistica dei trasporti di droga. Dall’altro, come promotore della seconda organizzazione, gestiva la cessione dello stupefacente proveniente dalla Spagna agli altri membri per la successiva vendita al dettaglio.

Sequestri e misure cautelari

Durante le indagini, sono stati effettuati diversi sequestri di droga, per un totale di circa 18 kg di cocaina, 41 kg di hashish e 50 kg di marijuana, con l’arresto in flagranza di otto persone. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania ha disposto misure cautelari nei confronti di nove indagati: custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e spaccio di sostanze stupefacenti, aggravati dalla transnazionalità. Inoltre, è stato disposto il sequestro preventivo di beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie e altre utilità per un valore di 485.000 euro, ritenuto il profitto derivante dal traffico di stupefacenti

Gli arrestati

In manette sono finiti Rocco Ferrara, 46 anni di Catania, Salvatore Leanza, 28 anni di Paternò, Salvuccio Junior Lombardo, 30 anni di Catania detto “Salvuccio u ciuraru”, Antonio Musarrra, 22 anni di Catania, Pasqualino Ranno, 30 anni di Catania detto “Lino”, Sebastiano Scalia, 28 anni di Catania, Massimo Raffaele Serra, 40 anni anni di Catania detto “Max”, Giuseppe Carmelo Maria Siscaro, 50 anni di Enna e Antonio Gianluca Stuppia, 39 anni di Catania. Altre 12 persone sono indagate.

