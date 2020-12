Tragedia al Policlinico, muore un medico di 40 anni

Ancora una tragedia al policlinico. Un altro medico perde la vita. E’ Cristian Ilardi, quarantenne, medico responsabile del reparto di Rianimazione del Policlinico di Catania. Non per colpa del maledetto Covid19 ma di altre malattie ma i suoi cari, i colleghi e i tanti amici fino all’ultimo hanno sperato che il giovane medico poteva ancora riuscire a vincere una dura battaglia. Purtroppo non è stato così. Ieri il commosso addio nel Duomo di Catania. Sono stati numerosi i messaggi via social che hanno ricordato il dottor Ilardi: “Mannaggia Cristian, mannaggia! Hai fatto piangere tutti, in una Chiesa che pariva a festa da Santuzza. Tutta piena, di colleghi, di amici e parenti. E lo so, lo so, che avresti voluto vedere tutti ridere, lo ha detto anche la tua collega, ma che ti aspettavi, che volava in cielo una persona speciale come te e la gente che ti ha conosciuto non soffrisse per il distacco?”.“

