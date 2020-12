Dolore e commozione al liceo linguistico Ninni Cassarà a Palermo per la morte di una giovane insegnante. Un colpo durissimo in questi lunghi mesi di pandemia scanditi da tanti amici e cari che hanno lasciato questa terra.

L’insegnante aveva 39 anni. E’ morta dopo una lunga malattia.

A dare la terribile notizia dell’insegnante Cristina Grande è stata la dirigente Daniela Crimi.

“Un dolore troppo forte. – scrive la dirigente – Avevi ancora tutta la vita davanti. Il LinguisticoCassara tutto piange una persona unica, una giovane donna dolcissima, una mamma speciale, una docente esemplare. Resterai sempre con noi Cristina nostra

Cristina Grande”.

“L’insegnante aveva un compito molto delicato si occupava degli alunni disabili. In tanti la ricordano come una persona speciale. Cristina era luce e gioia in ogni cosa che faceva”, scrive Dario.