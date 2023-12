Gli agenti hanno tirato fuori una persona dalla macchina in fiamme

La polizia del commissariato di Borgo Ognina sventa una vera e propria tragedia a Catania, un uomo è stato letteralmente tirato fuori da un’auto che era andata a fuoco ed in parte era anche esplosa. E’ successo in viale Vittorio Veneto dove il rogo è partito da un veicolo in marcia arrivando in pochissimi secondi a coinvolgere anche un latro mezzo che si trovava accanto. Ed era proprio nel tentativo di mettere al riparo questa seconda auto dal fuoco che un uomo si era precipitato con l’obiettivo di spostarla. Gli agenti hanno visto tutto intuendo il gravissimo pericolo. Proprio il loro tempestivo intervento ha evitato che l’uomo rimanesse all’interno senza più alcuna possibilità di uscire.

Avvistata colonna di fumo

Gli agenti erano stati attirati da una densa colonna di fumo che si era sollevata dalla vettura, dal cui cofano uscivano già vistose lingue di fumo. I poliziotti, giunti sul posto, hanno immediatamente capito la gravità della situazione. Proprio per questo sono subito entrati in azione per mettere in sicurezza la zona, peraltro vicina a un distributore di benzina. L’obiettivo era quello prioritario di garantire l’incolumità delle persone. Proprio in questo frangente, i poliziotti si sono accorti di un uomo che stava correndo verso uno dei due veicoli coinvolti. Appena raggiunto ha aperto lo sportello ed è entrato all’interno, con il chiaro intento di metterlo in moto per spostarlo ed evidentemente salvarlo dalle fiamme.

L’imminente pericolo

Non si era però accorto dell’imminente pericolo. L’incendio, infatti, si era ormai sviluppato e anche il veicolo che era stato affiancato era ormai compromesso. In pochi istanti l’esplosione degli pneumatici e dei cristalli, sottoposti all’intenso calore, ha scandito i tempi dell’intervento. I due agenti si sono precipitati sull’auto e hanno aperto lo sportello, tirando fuori il proprietario proprio in tempo per scongiurare il peggio ed evitando per un soffio di essere investiti dalle fiamme. I poliziotti hanno così salvato l’uomo ed evitato quella che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. A completare l’intervento i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto dopo la chiamata al centralino ed hanno spento definitivamente l’incendio.

Like this: Like Loading...