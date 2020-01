Da chiarire da dinamica dell'incidente

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla SS 385 Catania-Caltagirone. A perdere la vita è stato Massimiliano Gurrieri, 41enne di Scordia (Ct).

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo. La tragedia è avvenuta al km 24 in direzione Palagonia alle 7.30 di questa mattina. L’auto guidata da Gurreri, una Ford Focus, avrebbe perso il controllo finendo in un terrapieno in un tratto rettilineo. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri di Augusta.

Questa mattina ancora sangue sulle strade siciliane. Due persone sono morte in un altro incidente stradale avvenuto lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Uno scontro violentissimo costato la vita ai due automobilisti: Simone Pipitò di 40 anni di Palermo e Serafino Colucci, 69 anni, di San Biagio Platani.