Era originario di Zafferana Etnea

Un ragazzino di appena sedici anni è morto in un tragico e gravissimo incidente stradale avvenuto nella mattina di ieri, a Trecastagni nel Catanese. Lo scontro, ancora in fase di ricostruzione, è avvenuto in Via Cava. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un violentissimo impatto fra un’autovettura e lo scooter sul quale viaggiava la vittima. L’impatto sarebbe stato devastante.

Giuseppe Di Benedetto, così’, è l’ennesima vittima delle strade siciliane. Il ragazzo era a bordo di uno scooter un Honda Sh 125 di colore nero. Per il giovane è stato fatale lo scontro con una Ford Fiesta tanto che è caduto violentemente sull’asfalto. I soccorsi sono stati immediati ma inutili i numerosi tentativi di rianimazione. Troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto sono i carabinieri della compagnia di Acireale che hanno supportato nella viabilità la polizia municipale. I vigili urbani stanno verificando se al momento dell’incidente la vittima avesse il casco protettivo ma intanto, su disposizione del magistrato, hanno posto sotto sequestro i due mezzi rimasti coinvolti nello scontro per la ricostruzione della dinamica. Giuseppe Di Benedetto viveva a Poggio Felice, una frazione di Zafferana Etnea. Non è ancora chiaro dove il ragazzo si stava recando prima dell’incidente. Scene di strazio e di dolore da parte dei familiari del ragazzo e sui social le bacheche sono state inondate d decine di messaggi di cordoglio.

Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli incidenti drammatici in Sicilia. Appena 5 giorni fa un grave incidente è avvenuto nella notte vicino al casello di Buonfornello. Un ragazzo di Acquedolci, in provincia di Messina, è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico. Il 28enne viaggiava lungo la Palermo-Messina a bordo della sua moto, una Yamaha, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantato. Nell’impatto ha perso un piede.