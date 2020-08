Un ragazzino di appena sedici anni la cui identità non è stata ancora resa nota è morto in jun tragico e gravissimo incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, a Trecastagni nel Catanese.

Lo scontro, ancora in fase di ricostruzione, è avvenuto in Via Cava. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un violentissimo impatto fra un’autovettura e lo scooter sul quale viaggiava la vittima. L’impatto sarfebbe stato devastante.

Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo minorenne di circa sedici anni,che nel violento impatto è rimasto ucciso. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 che hanno, subito dopo, dovuto constatare il decesso a causa del’impatto. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente su cui stanno indagando lew forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, i carabinieri e i sanitari del 118.

Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli incidenti drammatici in Sicilia. Appena 5 giorni fa un grave incidente è avvenuto nella notte vicino al casello di Buonfornello. Un ragazzo di Acquedolci, in provincia di Messina, è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico. Il 28enne viaggiava lungo la Palermo-Messina a bordo della sua moto, una Yamaha, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantato. Nell’impatto ha perso un piede. Nel pomeriggio dello stesso giorno si era registrato un altro incidente stradale ad Agrigento nel quale una persona ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato in viale Emporium ad Agrigento. A scontrarsi sono state due Fiat Cinquecento e uno scooter.

Una settimana fa, invece, un altro scontro era avvenuto sulla Palermo Messina, in direzione del capoluogo siciliano. Lo scontro tra un’auto – una Fiat Punto su cui viaggiavano due donne – e una moto Dragster, alla cui guida vi era una 53enne. L’incidente è avvenuto a circa 8 km dal casello di Falcone dove ha perso la vita sul colpo alla donna D.S., che a seguito del violento impatto sarebbe finita a diversi metri di distanza dal luogo dello scontro. La vittima viaggiava sulla motocicletta c oinvolta nell’incidente.