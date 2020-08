Lunga scia di sangue sulle strade

Una persona ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato in viale Emporium ad Agrigento. A scontrarsi sono state due Fiat Cinquecento e uno scooter.

La vittima e’ la persona che era in sella alla moto. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e la polizia municipale.

La vittima e’ un settantaquattrenne argentino: Juan Carlos Nestoa Acosta. L’uomo, un ex pilota di aereo residente a Favara (Ag), era in sella ad una Aprilia Sr che, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia locale, ha sbattuto contro le auto che hanno cercato d’evitare l’impatto. I carabinieri si stanno occupando della viabilita’.

Proprio sabato scorso altro incidente mortale con protagonista un motociclista, sulla Palermo Sciacca, alle porte di Palermo.

Una moto Honda si è scontrata con un’Opel Agila. Ad avere la peggio è stato un giovane di 27 anni, Raffaele Stassi, morto in ospedale dopo che è stato trasportato dai sanitari del 118.

(foto archivio)