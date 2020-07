Dopo la tragedia dei due fidanzatini

A distanza di pochi giorni dalla tragedia avvenuta nella notte tra domenica e lunedì scorsa in via Pescara, a Scoglitti, frazione di Vittoria, in cui hanno perso la vita i due fidanzati Filippo Calvo, 20 anni ed Eliana Denaro, 17 anni, si è registrato un nuovo incidente. Si è verificato uno scontro tra una macchina ed uno scooter in prossimità di una rotonda e ad avere la peggio sarebbero state due persone, che erano in sella ad un ciclomotore. Sono stati chiamati i soccorsi per provare a prestare le prime cure alle vittime mentre sono state avviate le indagini per determinare le cause dell’impatto.

E’ ancora fresco il ricordo per la tragedia in via Pescara. I due fidanzati, secondo gli agenti della Polizia municipale, erano in sella ad uno scooter e per cause da accertare, sono stati travolti da una macchina. Eliana è morta poco dopo, Filippo, dopo essere stato trasferito in gravi condizioni a Palermo, è spirato nelle ore successive. Da quanto emerso dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, la coppia avrebbe dovuto fare ritorno a casa dopo una serata trascorsa insieme ma non potevano immaginare che da lì a poco la tragedia li avrebbe presi in pieno.

Il mese scorso a Vittoria si era verificato un incidente tra una macchina ed uno scooter in via Goito, in prossimità della villa comunale. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del ciclomotore che è stato soccorso dal personale del 118. Prima di quello in via Goito c’era stato un incidente stradale sulla Provinciale 2, tra Vittoria e Scoglitti. Un ciclista, per cause da accertare, è stato travolto da una macchina, il cui conducente non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto. La vittima è stata trasferita in ospedale da un’ambulanza del 118 mentre le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito alcuni testimoni per provare a comprendere le responsabilità in questo impatto.

FOTO FRANCO ASSENZA