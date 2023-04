Il candidato unitario del Centrodestra si presenta ufficialmente alla città. E’ il giorno di Enrico Trantino, ‘uomo proposto da Fratelli d’Italia e che alla fine ha messo d’accordo tutti all’ombra dell’Etna anche se la Lega un po’ subisce questa scelta.

La conferenza di presentazione

Oggi Enrico Trantino candidato sindaco per Catania, si presenta ufficialmente con una conferenza presso Zō Centro Culture Contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici. L’annuncio è stato diffuso ieri e già questo è bastato per le prime reazioni, quelle degli alleati ormai chiaramente schierati con Fratelli d’Italia (e non più con la Lega)

Saranno presenti i rappresentanti politici della coalizione a sostegno del candidato sindaco, si legge nell’annuncio della conferenza stampa. “La vera sfida sarà cominciare un percorso in cui politica e cittadini – dichiara Trantino – si ritrovino per costruire insieme una nuova Catania e dare speranza alla generazione dei nostri figli”.

MpA sottolinea la propria presenza

Tocca al Movimento per l’Autonomia sottolinea la propria presenza con un comunicato a supporto. E lo fa senza mezze misure: “Il Mpa rende noto che alla presentazione ufficiale di Trantino parteciperanno, in rappresentanza del Movimento: il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso (rappresentante MpA al tavolo siciliano del centrodestra ndr); i deputati regionali del gruppo “Popolari e Autonomisti”, Giuseppe Castiglione e Giuseppe Lombardo; il presidente del Consiglio Comunale, Sebastiano Anastasi, il capogruppo Mpa al Consiglio Comunale, Orazio Grasso.

A Catania si parte, a Trapani si frena

Mentre a Catania si parte ormai, continua la frenata, invece, a Trapani. Anche li c’è un candidato ufficiale di Fratelli d’Italia e anche lì il tema è la posizione della Lega ma la vicenda è diversa da quella catanese.

Il candidato ufficiale è Maurizio Miceli. Qui, però la vicenda appare più come una questione locale che non come un tema da affrontare la tavolo regionale. L’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, leghista ma proveniente dall’Udc, è pronto ad appoggiare il sindaco uscente Gaetano Tranchida. o meglio sono i suoi che lo spingono in questa direzione. La formula è quella della lista civica “Trapani Tua”. Una lista che ha come promotore Fabio Bongiovanni, uomo notoriamente di Turano. Con lui ci saranno Annalisa Bianco, Alberto Mazzeo e Giuseppe Carpinteri cioè l’ossatura della Lega a Trapani.

Turano cerca di evitare la spaccatura

Lui, Mimmo Turano, giura a Schifani non è una sua idea e che non vuole la spaccatura. Anzi dichiara apertamente che sta litigando con tutti gli amici trapanesi per queste scelte. In gioco c’è anche il suo posto in giunta. Schifani ha detto chiaramente che non potrebbe accettare un simile ‘tradimento’.