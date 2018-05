Già ai domiciliari in una casa famiglia

Una nigeriana di 30 anni, Sophia Aigbedo, è stata arrestata dai carabinieri di Pedara in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. Già ai domiciliari in una Casa Famiglia, è stata raggiunta dal provvedimento restrittivo emesso a seguito della condanna a cinque anni di reclusione, per tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù e avviamento alla prostituzione.

Reati commessi dalla donna nel capoluogo etneo tra l’agosto del 2014 e il gennaio del 2015. Dopo l’arresto è stata condotta in carcere.