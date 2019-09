La scoperta durante i controlli di sicurezza

Una donna di 63 anni è stata fermata dalla Polizia i Stato all’aeroporto di Catania mentre portava con sé un caricatore per una pistola con 5 cartucce.

Il personale della Polizia di Frontiera dello scalo etneo ha bloccare una passeggera statunitense, in partenza per Torino. La donna, sottoposta ai controlli di sicurezza è stata trovata in possesso di una custodia contenente un caricatore completo di 5 cartucce inesplose per pistola, celate all’interno del proprio borsone.

La donna è stata denunciata in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di armi.