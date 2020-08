Solo a Palermo previsti oggi 480 controlli

I medici, 15 infermieri e 10 operatori informatici sono gli uomini impegnati da oggi allo scalo Vincenzo Bellini di Catania per eseguire i tamponi ai passeggeri che provengono dai paesi a rischio contagio quali Grecia, Croazia, Malta e Spagna.

Nello scalo è presente anche un driver che porterà i tamponi ai laboratori presenti in città per verificare eventuali contagi. La struttura sanitaria si trova nello scalo C.

Una squadra simile si trova anche nello scalo Falcone Borsellino, diretto dall’Asp di Palermo.

Nello scalo Falcone Borsellino oggi sono previsti 480 tamponi. Tanti sono i passeggeri che arriveranno dai paesi sotto osservazione. La struttura dei tamponi si trova in alcune stanze nella vecchia aerostazione.