Alle 18 al giardino Bellini di Catania

Dopo lo strepitoso successo della passata edizione, Valentino Catering & events, il best catering award riconosciuto dal “BEA” di Milano e inserito nella guida “100 mete d’Italia”, sarà nuovamente protagonista a Cibo Nostrum – la grande festa della cucina italiana. In perfetta sintonia con la mission degli chef Gaetano e Vincenzo Quattropani, domani dalle 18, nella splendida cornice del giardino Bellini, tutto lo staff condividerà momenti di vita con le migliaia di persone attese.

“Siamo entusiasti – ha dichiarato Gaetano Quattropani – di prendere parte, per il secondo anno, a questa manifestazione benefica. Da giorni ci stiamo preparando con grande dedizione e siamo certi che sarà una importante occasione di crescita, ma soprattutto un momento fondamentale di scambio e di solidarietà imperniata tutta sul concetto di cucina di qualità che può soltanto unire. Ringrazio di vero cuore tutte le persone che lavorano con me e che mi permettono di tagliare sempre grandi traguardi. Primo fra tutti mio fratello Vincenzo e poi chi mi accompagnerà in questa esperienza catanese: Andrea Marcì, Enrico Soleto, Vincenzo Forte ed Enzo Saraceno”.

E proprio questa forte sintonia tra il gruppo di lavoro, emergerà anche in tavola. Valentino Catering non si smentirà, creando dei piatti gourmet degni della più alta tradizione culinaria. Al centro, come sempre, la tradizione siciliana con i suoi sapori e profumi che rapirà tutto il pubblico presente. Oltre 20 anni di esperienza e l’attenta ricerca delle materie prime, faranno sì che anche domani, chi proverà il piatto di Valentino Catering, proverà una experience di sapore in cui verranno coinvolti tutti i 5 sensi.

Nel cuore di Catania, lo chef preparerà un hamburger di suino nero, aromatizzato al tartufo e servito con su un panino di curcuma con una raffinatissima fonduta di formaggio primo sale. Questa esplosione di gusto verrà arricchita a scelta tra un condimento di cipolla agrodolce o della verdura senapa.