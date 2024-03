Paura a Catania per una valigia abbandonata ha fatto scattare l’allarme bomba nei pressi della facoltà di Scienze Politiche. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine che sono intervenute, alle 21 di ieri sera un passante ha allertato la centrale operativa dei carabinieri per segnalare la presenza di un trolley abbandonato sul marciapiedi nei pressi dell’edificio universitario.

E’ subito scattato l’intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile di Catania e del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante. Raggiungendo il luogo indicato dal cittadino in pochi minuti, hanno effettivamente accertato la presenza di una grossa valigia nera appoggiata al muro di un palazzo che fa angolo con via Gulli.

Le procedure per la messa in sicurezza dell’area

A quel punto, i carabinieri hanno così avviato le procedure operative per mettere in sicurezza l’area, non potendosi escludere la presenza nel trolley di oggetti potenzialmente esplosivi o pericolosi. E’ stato bloccato l’accesso alla strada sia ai mezzi che hai passanti, facendo intervenire il nucleo artificieri e antisabotaggio del reparto investigativo di Catania, specializzato nella gestione di questo tipo di emergenze.

Dopo il loro preliminare sopralluogo, è stato fatto entrare in azione lo speciale “robot antiesplosivo” di ultima generazione, telecomandato a distanza, che ha analizzato il contenuto del borsone a rotelle mediante uno scanner ai raggi x, capace di rilevare la presenza di materiali esplodenti.

L’intervento qualche giorno fa in via Ramondetta

nucleo artificieri della questura di Catania è intervenuto in via Ramondetta, nei pressi della facoltà di Economia, per un allarme bomba scattato a metà mattinata per la presenza di un pacco sospetto in strada. Gli operatori hanno poi accertato che il cartone era vuoto: pare fosse stato lasciato dai tecnici che avevano effettuato un intervento di manutenzione ad un parcometro. Le delicate fasi dell’intervento sono state riprese da un video postato su Tik Tok

