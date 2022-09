E’ accaduto questa notte sulla A19 allo svincolo di Irosa

Grande paura questa notte lungo l’autostrada A19 all’altezza dello svincolo di Irosa dove un’auto è sbandata a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il veicolo si è trasformato in un proiettile impazzito che ha cominciato rimbalzare pericolosamente sul guardrail. Fortunatamente il mezzo non è arrivato a capovolgersi e gli occupanti all’interno ne sono usciti quasi illesi, a parte qualche ecchimosi e tanto spavento.

L’auto impazzita

Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte. L’auto stava procedendo in direzione Catania quando all’improvviso il conducente ha perso il suo controllo a causa della foratura di una gomma mentre il mezzo era in marcia. A quel punto il veicolo ha cominciato ad ondeggiare lungo tutta la carreggiata, da destra verso sinistra. Fortuna ha voluto che in quel momento non ci fossero nelle immediate vicinanze altre auto altrimenti si sarebbe davvero potuta consumare una tragedia.

I soccorsi

Il veicolo si è fermato soltanto nel momento in cui è andato a sbattere contro il guardrail che ne ha frenato la corsa. Da un certo punto di vista è stato già un miracolo che la macchina non si fosse ribaltata. Sicuramente è stato questo particolare che ha evitato un bilancio ben più pesante. Immediati sono scattati i soccorsi chiamati da altre auto che hanno visto quanto stava accadendo. Sul posto la polizia stradale di Buonfornello, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Per gli occupanti del veicolo solo tanta paura, nessuno ha riportato gravi ferite.

L’incidente sulla statale 114

Si è quindi riusciti ad evitare l’ennesima tragedia di questa tremenda estate sulle strade siciliane dove si sono verificati numerosi decessi. Appena ieri si era verificato un altro incidente in Sicilia, con quattro persone ferite che fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche. E’ accaduto sulla strada statale 114 “Orientale sicula”, che è rimasta temporaneamente chiusa al chilometro 109, a Catania, tra l’innesto a rotatoria con la SS194 “Ragusana” e l’innesto della tangenziale di Catania (svincolo per A18/A19). Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha causato il ferimento di quattro persone, richiedendo l’intervento dell’eliambulanza.