Un 18enne, originario di San Mauro Pascoli, nel Cesenate, è morto per le conseguenze riportate oggi pomeriggio a Rimini in un incidente stradale.

Il giovane, in sella alla sua moto, era sulla via Emilia all’altezza di Santa Giustina in direzione di Santarcangelo di Romagna quando, dopo un sorpasso forse azzardato, ha urtato una vettura in coda per poi finire nella corsia opposta finendo contro un camion.

L’autista ha provato a frenare ma l’impatto è stato inevitabile. Il giovane è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dove è spirato poche ore dopo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale. Il traffico, già intenso, è andato in tilt lungo tutta l’arteria.

Ancora una vittima sulle strade della Sicilia. Tragico impatto sulla strada statale 117 bis Caltagirone-Piazza Armerina, con un morto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Caltagirone e i sanitari del 118. Intervenuto anche un elisoccorso.

La tragedia di Saponara

Un incidente la scorsa notte ha causato la morte di un giovane di 22 anni a Saponara, in provincia di Messina.

La vittima è Angelo Cannuni, di Spadafora, deceduto dopo lo scontro tra il motorino sul quale viaggiava e due auto, una Grande Punto e un’Audi. L’impatto, la cui dinamica è ancora da stabilire, si è verificato tra la via Kennedy e la via Sciascia.

Dalle prime analisi, sembra che il giovane si sia scontrato con la Grande Punto, che sarebbe poi finita in un terreno sottostante alla carreggiata dopo aver fatto un volo di 4-5 metri. Il conducente della vettura avrebbe infatti tentato di evitare lo scooter, senza però riuscirci. I soccorritori hanno provato a rianimare il 22enne, senza però riuscirci. Da stabilire invece il ruolo che l’altra auto ha avuto nell’incidente.

Su Facebook decine di commenti di cordoglio. Il giovane, che aveva frequentato l’Iits Majorana di Milazzo, si era poi iscritto a Scienze informatiche all’università di Messina.

Grave incidente a Termini Imerese, cinque feriti una donna in codice rosso

È chiusa in entrambe le direzioni viale Primo Maggio, nella zona industriale di Termini Imerese, nel Palermitano.

Un grave incidente ha provocato cinque feriti, trasferiti in ambulanza al pronto soccorso di Termini Imerese.