Dopo l'incontro a Roma

I 94 lavoratori della Dacca di Acicatena, dopo la chiusura dello stabilimento, potranno usufruire della cassa integrazione per cessazione attività fino al 31 dicembre 2019. La decisione è stata presa dopo un incontro al ministero del Lavoro, al quale hanno partecipato l’azienda ed i rappresentanti dei lavoratori. Lo rende noto la senatrice catanese del M5S Nunzia Catalfo, Presidente della Commissione Lavoro.

“Il Governo – afferma l’esponente del M5s – è intervenuto tempestivamente in favore dei 94 lavoratori della storica impresa catanese, a ulteriore dimostrazione della vicinanza alle nostre realtà industriali, specie di quelle del Sud che stanno attraversando un momento di crisi. Continuerò a monitorare in prima persona – conclude Nunzia Catalfo – la situazione dei lavoratori della Dacca, per seguire tutti gli sviluppi sul loro futuro”.