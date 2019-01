La Roberto Abate SpA, azienda del settore della grande distribuzione con punti vendita a marchio ARD – A&O e FAMILA, comunica alle Organizzazioni Sindacali che sono in corso trattative per l’affitto del ramo di azienda, finalizzato alla vendita, con la F.lli Arena a socio unico. Questo è quanto si legge nella comunicazione a firma congiunta delle due società con le quali, dunque, si da avvio alla procedura ex art. 47 L. 428/90.

“A poco più di un mese dalla prima procedura con cui si è ceduta parte della rete vendita alla Medial Franchising Srl con il consequenziale passaggio di 180 lavoratori, oggi si apprende che la Roberto Abate intende definire un altro accordo per l’affitto di altra parte del compendio aziendale con il trasferimento dei 331 lavoratori impiegati – diceMimma Calabrò Segretario Generale FISASCAT Cisl Sicilia – Accogliamo favorevolmente soluzioni che possano garantire continuità occupazionale e reddituale ai lavoratori ancor più se, anche in questo specifico caso, trattasi di imprenditoria siciliana che vuole radicare sempre più la presenza nel territorio. Ma lascia l’amaro in bocca pensare che, di contro, si sta destrutturando una società che contava centinaia di dipendenti. Al momento non resta che attendere la convocazione dell’incontro per esperire l’esame congiunto per entrare nel merito delle modalità con cui il passaggio si perfezionerà”.