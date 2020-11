finanziati tramite Accordo di Programma Quadro

L’Anas ha aggiudicato la gara per i lavori di ammodernamento della SS284 tratto Adrano-Bronte. Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato l’esito della gara d’appalto per i lavori di ammodernamento e sistemazione della strada statale 284 “Occidentale Etnea” dal km 26,000 al km 30,000, tra i comuni di Adrano e Bronte. Gli interventi prevedono un investimento complessivo di 66 milioni di euro di cui oltre 45 per lavori a base d’appalto, finanziati tramite Accordo di Programma Quadro rafforzato con la Regione Siciliana, Piano di Azione e Coesione, e tramite risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS).

La gara è stata aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo un massimo di 20 punti al prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa, secondo i criteri indicati nel Disciplinare di Gara. Aggiudicataria dell’appalto è risultata essere l’impresa Donati S.p.A. di Roma – alla quale è stato attribuito un punteggio di 82,472 – che dovrà portare a termine i lavori entro 710 giorni dalla data di consegna.

In questi giorni Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando relativo a un accordo quadro quadriennale, del valore complessivo di 320 milioni di euro, per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata delle gallerie, suddiviso in 16 lotti e 32 nuovi bandi di gara, del valore complessivo di 160 milioni di euro, relativi ad altrettanti accordi quadro quadriennali per l’esecuzione di lavori lungo la sede stradale e sulle relative pertinenze. Per questi ultimi si tratta in particolare di interventi per sistemazioni di dissesti idrogeologici e idraulici, riqualificazione profonda delle pavimentazioni, razionalizzazione di intersezioni stradali anche a raso, installazione di barriere di sicurezza.

L’azienda ha anche aggiudicato in Sicilia 6 gare d’appalto per un totale di 30 milioni di euro. Si tratta di interventi saranno finalizzati al risanamento strutturale di opere d’arte. Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi Anas ha pubblicato i primi sei esiti – su un totale di dodici – relativi ai bandi di gara in accordo quadro di durata quadriennale, finalizzati al risanamento strutturale di opere d’arte sulla rete stradale e autostradale siciliana di competenza Anas. Ogni gara prevede un investimento complessivo pari a 5 milioni di euro, per un totale – in questa prima tornata – di 30 milioni di euro.