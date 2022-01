Era ricercato per una condanna definitiva per droga

Era ricercato per una condanna in via definitiva per droga. E lui se ne stava dentro un’auto rubata nel centro di Catania, come se nulla fosse. La polizia lo ha rintracciato e ha fatto scattare le manette ai suoi polsi.

L’origine dell’operazione

L’operazione è nata ieri mattina quando il personale delle Volanti della questura di Catania veniva inviato in viale Moncada, dove era stata segnalata la presenza di un’autovettura che risultava essere stata rubata nella serata del 6 gennaio scorso.

La scoperta

Gli agenti sul posto rinvenivano non solo la vettura segnalata ma a bordo vi era un cittadino extracomunitario. Quest’ultimo veniva condotto negli uffici della questura in modo da poterlo identificare. All’esito di questa verifica lo straniero risultava essere destinatario di un “rintraccio”, essendo stata emessa a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La condanna

L’extracomunitario doveva scontare la condanna di un anno, 2 mesi e 3 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. L’uomo è stato quindi condotto in carcere e, contestualmente, denunciato per il reato di ricettazione della vettura rubata.