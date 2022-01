Fermata in strada

I Carabinieri di Castelvetrano (TP) hanno denunciato una donna di 26 anni originaria di Salemi, con l’accusa di ricettazione.

Il furto in una scuola

La denuncia arriva nell’ambito delle indagini avviate in seguito al furto di 9 notebook avvenuto in una scuola della zona. I Carabinieri hanno fermato la donna mentre camminava per le strade cittadine con un grosso zaino sulle spalle. Da lì è stata avviata a perquisizione in seguito all’atteggiamento sospetto della stessa.

L’accusa di ricettazione

Nello zaino della 26enne c’erano 2 notebook di cui la stessa non era in grado di riferire la provenienza. Le indagini hanno permesso di scoprire che i computer facevano parte dei nove rubati dalla scuola. Per questo motivo, la donna è stata denunciata on l’ipotesi di ricettazione, mentre la refurtiva recuperata è stata riconsegnata all’istituto scolastico.