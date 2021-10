La dirigenza scolastica ha presentato denuncia ai carabinieri

La collaboratrice dell’istituto scolastico comprensivo “Anna Frank” ha denunciato alla stazione dei carabinieri di Agrigento, il furto ai danni del plesso “Kolbe” di contrada San Michele. Secondo quanto è stato riportato nella denuncia, qualcuno nella notte a cavallo tra mercoledì e ieri, è penetrato all’interno dell’istituto forzando una finestra e danneggiando le porte interne delle aule didattiche dove sono stati portati via 5 computer notebook di marca Asus.

Danni in corso di quantificazione

Il danno è ancora in corso di quantificazione. I militari della stazione di Agrigento hanno eseguito un primo sopralluogo all’interno dell’immobile dove è stato portato a termine il furto. Si stanno cercando possibile tracce lasciate dagli autori del raid o indizi comunque utili all’individuazione dei responsabili.

Episodio che scuote la comunità

Il furto all’indirizzo del plesso scolastico scuote la comunità agrigentina. E non è certo la prima volta che si verificano fatti analoghi che hanno creato sconcerto. Recentemente tanta indignazione proprio nell’agrigentino si è registrata per una mini scia di furti sacrileghi. L’ultimo nel settembre scorso ai danni della chiesa Matrice di Alessandria della Rocca. In quel caso ad essere stati trafugati soldi e anche il tabernacolo. Il parroco ha atteso qualche giorno ed ha deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri che hanno già avviato le indagini alla ricerca degli autori del raid.

Altro episodio nel luglio scorso

Poco meno di due mesi fa un altro furto sacrilego aveva interessato la provincia di Agrigento ed in particolare la chiesa della Madonna di Fatima a Ravanusa dove era stato trafugata la pisside. I carabinieri in quel caso riuscirono a identificare e denunciare due persone, e il tutto fu restituito al prete don Filippo Barbera. La svolta grazie all’utilizzo dei filmati della videosorveglianza: i militari, ben conoscendo il territorio, hanno da subito individuato ed identificato gli autori del furto e le successive indagini hanno permesso di rinvenire la refurtiva.