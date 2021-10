avventori assembrati e senza mascherine

Controlli anti Covid19 dei carabinieri nella movida di Agrigento

Avventori assembrati in un locale senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza

L’attività del locale è stata sospesa per 30 giorni

Nella serata di ieri, 1 ottobre, nel corso dei predisposti controlli per il rispetto delle misure di contenimento per il diffondersi della pandemia da COVID 19, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, hanno ispezionato diversi locali del centro storico per verificare l’osservanza delle misure imposte dalla norme previste per la zona gialla.

Avventori assembrati in un locale di piazza San Francesco

Particolari criticità sono state rilevate nei confronti del locale Mojo di P.zza San Francesco ove gran parte degli avventori erano assembrati tra loro senza l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e senza rispettare le distanze di sicurezza.

Sospesa l’attività del locale per 30 giorni

Per tale violazioni è stata proposta la sospensione dell’attività commerciale di per 30 giorni “considerata – si legge nel comunicato dei carabinieri – la recidiva per le medesime infrazioni riscontrate nei week end scorsi nell’ambito di analoghi servizi di prevenzione”.

A Palermo, proprio per evitare assembramenti, il sindaco Leoluca Orlando ha emanato ieri l’ordinanza n.171 con la quale dispone periodo dal 01/10/2021 e fino al 31/10/2021 compreso e secondo i luoghi, i giorni e gli orari di seguito indicati – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi anche della situazione epidemiologica l’interruzione del transito pedonale e/o veicolare in alcune zone del Centro Storico.

Pugno duro contro movida selvaggia

Nelle sotto indicate strade e piazze negli orari stabiliti qualora si verifichi un affollamento all’interno di ciascuna area tale da non consentire l’effettuazione dei servizi di polizia di cui all’articolo 55 del DPCM del 02 marzo 2021: Giorni: 1, 2, 8, 9, 15 e 16, 22, 23, 29 e 30 ottobre 2021 dalle ore 18:00 alle ore 04:00.

L’elenco delle strade

Piazza Sant’Anna:

· Via Lattarini/Piazza Sant’Anna;

· Piazza Sant’Anna/Via Cagliari;

· Piazza Croce dei Vespri/Piazza Aragona

· Piazza Croce dei Vespri/Vicolo Valguarnera

Gli accessi e deflussi a Piazza Sant’Anna nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa.

Mercato della Vucciria:

· Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso);

· Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso);

· Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

· Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

· Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso);

· Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso);

· Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.